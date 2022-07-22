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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

NYT сообщила о планах по перевалке украинского зерна в портах Турции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного предусматривает доставку грузов по безопасным маршрутам в порты Турции, где будет осуществляться их перевалка, раскрылва The New York Times детали документа.

"Украинские капитаны направят суда с зерном из портов Одессы, Южного и Черноморска по безопасным маршрутам в турецкие порты. Там их будут разгружать и отправлять зерно далее покупателям в другие страны мира, - пишет газета. - Возвращающиеся суда будут проверять представители Турции, России, ООН и Украины, поскольку надо будет убедиться, что они пусты, а не загружены оружием для Украины - это было ключевое требование России".

"Совместное оперативное руководство будут осуществлять представители четырех сторон в Стамбуле", - информирует NYT.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что подписанное соглашение предполагает создание совместного четырехстороннего координационного центра с участием России, Украины, Турции и ООН. Представители центра будут досматривать суда, задействованные в перевозке украинских сельхозпродуктов, чтобы в них не провозили вооружения.

"Соглашение, подписанное в Стамбуле, будет действовать на протяжении 120 дней, после чего, как ожидается, будет продлеваться для того, чтобы нормализовать экспорт зерна в последующие месяцы", - пишет газета.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Хроника 24 февраля – 22 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина Черное море Турция ООН Стамбул
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