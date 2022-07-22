Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащая "Литовским железным дорогам" (Lietuvos gelezinkeliai) компания грузовых перевозок LTG Cargo в пятницу возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, как предусматривает обнародованное Еврокомиссией руководство.

"Согласно соответствующему регламенту совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля", - говорится в сообщении предприятия для клиентов.

Как сообщалось, 13 июля Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.

В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций. Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

Также сообщалось, что 17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей. С 10 августа вступит в силу запрет на транспортировку угля и другого твердого ископаемого топлива, с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.

LTG Cargo уточняет, что объем грузоперевозок по железной дороге должен будет соответствовать среднему показателю за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Товары, ранее перевозившиеся грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.

"Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения", - отмечают "Литовские железные дороги".

Lietuvos gelezinkeliai в прошлом году перевезла транзитом в Калининград и обратно около 11,5 млн тонн грузов. Больше всего перевезено продовольствия (1,3 млн тонн).