Очередь грузовиков на границе Литвы и Калининградской области значительно уменьшилась

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на российско-литовской границе улучшилась из-за заметного сокращения очереди из грузовых автомашин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"На протяжении последних трех дней ситуация по обе стороны границы в пункте пропуска "Чернышевское" заметно улучшилась. Если до этого в очереди на выезд из Калининградской области стояло по 340-360 грузовиков, то в эти дни - лишь 150. И хотя даже эта цифра не отвечает нормативам, мы говорим об улучшении ситуации", - сказали в таможне.

Снижение напряженности российская сторона связывает с налаживанием работы таможни Литвы. Если ранее она была неритмичной, то в последние дни этот недостаток не отмечается. В результате в сутки границу стало пересекать по 240-260 грузовиков, что сразу отразилось на размере очереди, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещены ряд подсанкционных грузов.

С 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".