Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Очередь грузовиков на границе Литвы и Калининградской области значительно уменьшилась

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на российско-литовской границе улучшилась из-за заметного сокращения очереди из грузовых автомашин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

В РоссииВ Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цементаВ Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цементаЧитать подробнее

"На протяжении последних трех дней ситуация по обе стороны границы в пункте пропуска "Чернышевское" заметно улучшилась. Если до этого в очереди на выезд из Калининградской области стояло по 340-360 грузовиков, то в эти дни - лишь 150. И хотя даже эта цифра не отвечает нормативам, мы говорим об улучшении ситуации", - сказали в таможне.

Снижение напряженности российская сторона связывает с налаживанием работы таможни Литвы. Если ранее она была неритмичной, то в последние дни этот недостаток не отмечается. В результате в сутки границу стало пересекать по 240-260 грузовиков, что сразу отразилось на размере очереди, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещены ряд подсанкционных грузов.

С 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградская область Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. человек

Дело лидера ДДТ Шевчука о дискредитации армии рассмотрят в суде 5 августа

В Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цемента

В Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цемента

Что произошло за день: вторник, 26 июля

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Новый глава "Роскосмоса" не давал приказ уволить Ивана Сафронова с поста советника

Новый глава "Роскосмоса" не давал приказ уволить Ивана Сафронова с поста советника

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });