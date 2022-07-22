Глава Volkswagen Герберт Дисс уйдет в отставку
Его сменит Оливер Блуме из Porsche
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Герберт Дисс уйдет с поста председателя совета управляющих немецкого автопроизводителя Volkswagen AG 1 сентября, говорится в пресс-релизе компании.
Новым председателем станет Оливер Блуме, который занимает аналогичную должность в подразделении Porsche. Блуме работает в Volkswagen с 1994 года.
Кроме того, главный финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц будет совмещать должность главного операционного директора компании.
Дисс возглавил группу Volkswagen в 2018 году, до этого он был руководителем одноименного бренда.
Акции Volkswagen подешевели на 1,2% в пятницу, однако новость о смене главы компании была обнародована после закрытия биржи во Франкфурте. С начала года капитализация компании сократилась на 24%, до 84 млрд евро.