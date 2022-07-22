Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Глава Volkswagen Герберт Дисс уйдет в отставку

Его сменит Оливер Блуме из Porsche

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Герберт Дисс уйдет с поста председателя совета управляющих немецкого автопроизводителя Volkswagen AG 1 сентября, говорится в пресс-релизе компании.

Новым председателем станет Оливер Блуме, который занимает аналогичную должность в подразделении Porsche. Блуме работает в Volkswagen с 1994 года.

Кроме того, главный финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц будет совмещать должность главного операционного директора компании.

Дисс возглавил группу Volkswagen в 2018 году, до этого он был руководителем одноименного бренда.

Акции Volkswagen подешевели на 1,2% в пятницу, однако новость о смене главы компании была обнародована после закрытия биржи во Франкфурте. С начала года капитализация компании сократилась на 24%, до 84 млрд евро.

Volkswagen Герберт Дисс Porsche Оливер Блуме
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Российские космонавты три раза полетят на МКС на американском Crew Dragon

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });