Глава Volkswagen Герберт Дисс уйдет в отставку

Его сменит Оливер Блуме из Porsche

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Герберт Дисс уйдет с поста председателя совета управляющих немецкого автопроизводителя Volkswagen AG 1 сентября, говорится в пресс-релизе компании.

Новым председателем станет Оливер Блуме, который занимает аналогичную должность в подразделении Porsche. Блуме работает в Volkswagen с 1994 года.

Кроме того, главный финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц будет совмещать должность главного операционного директора компании.

Дисс возглавил группу Volkswagen в 2018 году, до этого он был руководителем одноименного бренда.

Акции Volkswagen подешевели на 1,2% в пятницу, однако новость о смене главы компании была обнародована после закрытия биржи во Франкфурте. С начала года капитализация компании сократилась на 24%, до 84 млрд евро.