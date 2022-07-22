Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму в $270 млн. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

По данным Politico, в частности, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Bloomberg отмечало, что в апреле США уже поставили Украине 121 единицу Phoenix Ghost.