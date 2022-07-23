Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Советник Байдена выразил надежду на одобрение Конгрессом расширения военной помощи Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду, что американский Конгресс в случае необходимости одобрит расширение военной помощи Украине сверх уже принятого закона о выделении на эти цели $40 млрд.

"Это может продолжаться в течение значительного периода времени на основе того, что уже одобрено. Я твердо верю, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка для восстановления этих ресурсов, если это станет необходимым", - сказал он, выступая на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты пока не будут удовлетворять запросы Киева на поставки ракет большого радиуса действия, в частности, ATACMS. Салливан сослался на президента Джо Байдена, который опасается, что это будет способствовать росту напряженности.

Ранее Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму в $270 млн. По данным издания Politico, в частности, Вашингтон направит Киеву 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч снарядов и противотанковые средства.

США Украина Джейк Салливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Российские космонавты три раза полетят на МКС на американском Crew Dragon

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });