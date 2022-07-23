Советник Байдена выразил надежду на одобрение Конгрессом расширения военной помощи Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду, что американский Конгресс в случае необходимости одобрит расширение военной помощи Украине сверх уже принятого закона о выделении на эти цели $40 млрд.

"Это может продолжаться в течение значительного периода времени на основе того, что уже одобрено. Я твердо верю, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка для восстановления этих ресурсов, если это станет необходимым", - сказал он, выступая на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты пока не будут удовлетворять запросы Киева на поставки ракет большого радиуса действия, в частности, ATACMS. Салливан сослался на президента Джо Байдена, который опасается, что это будет способствовать росту напряженности.

Ранее Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму в $270 млн. По данным издания Politico, в частности, Вашингтон направит Киеву 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч снарядов и противотанковые средства.