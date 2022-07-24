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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Лавров в Египте проведет переговоры с руководством страны

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Египет проведет переговоры с руководством страны.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Египет станет первой страной рабочего визита в Африку: с 24 по 27 июля Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В ходе визита состоятся переговоры российского министра с руководством Египта, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявили на Смоленской площади в преддверии визита, Москва рассматривает Египет в качестве одного из ведущих партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В МИД РФ выразили надежду на то, что итоги визита Лаврова будут способствовать "дальнейшему продвижению многопланового и взаимовыгодного партнерства с Египтом в интересах народов двух стран, укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Африканском континенте".

Египет Россия Сергей Лавров
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