В Кремле сочли внутренним делом Египта вопрос о закупках украинского зерна

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вопросы закупок зерна являются внутренним делом Египта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации западных СМИ о том, что Каир расторг соглашение с Украиной о поставках пшеницы.

"Это вряд ли связано с визитом (министра иностранных дел РФ) Сергея Лаврова в эту страну. У нас есть свои отношения с Египтом и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые РФ выполняет", - сказал Песков.

"А что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран", - подчеркнул Песков.