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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Число погибших в результате наводнения в Иране достигло 22

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Наводнение на юге Ирана унесло жизни по меньшей мере 22 человек, еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о гибели 17 человек в результате наводнения и шести пропавших без вести.

Наводнение в провинции Фарс на юге Ирана началось из-за сильных ливней, сменивших в пятницу период засухи. По данным телеканала, в местных соцсетях появились видео, на которых потоки воды уносят автомобили, а родители пытаются спасти детей.

Спасатели заявили, что были спасены 55 человек. Затонуло 15 автомобилей.

Al Jazeera напоминает, что за последнее десятилетие в Иране не раз случались засухи и наводнения, которые усугублялись, когда на выжженную солнцем землю выпадал проливной дождь. Так, в 2019 году в результате сильных наводнений на юге страны погибли по меньшей мере 76 человек, а ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

Иран
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