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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

В Пакистане из-за мощных наводнений погибли свыше 330 человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане за прошедшие несколько дней в результате сильных наводнений погибли более 330 человек, сотни пострадали, сообщает в среду пакистанское издание Business Recorder.

Согласно данным Национального управления Пакистана по чрезвычайным ситуациям, только с понедельника в стране зарегистрировали не менее 35 случаев смерти вследствие наводнений, таким образом, общее число погибших составило 337 человек.

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Издание отмечает, что стихийное бедствие нанесло ущерб более чем 8,6 тыс. домам, из них около 3,3 тыс. разрушены полностью. Сотни людей остались без крова. Кроме того, потоки воды снесли 50 мостов, ливневые паводки разрушили дороги общей протяженностью 650 км.

Больше всего от стихийного бедствия пострадала провинция Белуджистан. Там зарегистрировали 104 летальных исхода, иболее 60 пострадавших. Разрушены 580 км дорог.

В провинции Пенджаб погиб как минимум 71 человек, в провинции Синд - 81, а в Хайбер-Пахтунхве - 67. Погибшие и пострадавшие также есть на территориях Гилгит-Балтистан и Азад-Кашмир.

На федеральной столичной территории, которая включает город Исламбад, зафиксировали один летальный исход.

СМИ сообщают, что проливные дожди в стране в ближайшие дни продолжатся.

Пакистан
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