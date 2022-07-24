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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569,6 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 569 644 342, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 383 481 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 90 390 185 и 1 026 937.

Индия - 43 888 755 и 526 033.

Бразилия - 33 555 526 и 676 766 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Франция - 33 621 366 и 152 390 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Германия - 30 331 131 и 143 177 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 23 422 743 и 183 415 (данные за четверг, позднее не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 821,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 139, Франции - 2 308, Германии - 1 698, (сведения по Франции и Германии приведены по состоянию на утро субботы), Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 663. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июля 2022 годаПандемия коронавируса
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