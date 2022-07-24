Экспериментальный модуль "Вэньтянь" успешно выведен на орбиту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экспериментальный модуль "Вэньтянь" благополучно выведен на орбиту и теперь направляется к национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", чтобы войти в состав ее орбитальной группировки, трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань на юге страны, в 14:22 по местному времени (09:22 по Москве) с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

Теперь модулю предстоит продолжить автономный полет к "Тяньгуну", сблизиться с ним с ним и затем в автоматическом режиме пристыковаться к переднему порту базового модуля "Тяньхэ". Впоследствии роботизированная рука-манипулятор, установленная на "Тяньхэ", перенесет "Вэньтянь" к боковому порту для перестыковки.

Экспериментальный модуль "Вэньтянь" состоит из двух отсеков - рабочего и служебного, а также шлюзовой камеры, из которой планируется осуществлять выходы тайконавтов в открытый космос. В модуле расположены три спальных места для членов экипажа, туалет и кухня. Благодаря дополнительному жилому пространству Китай в конце этого года сможет впервые совершить ротацию экипажей на орбите, в течение недели на станции будут одновременно находиться шесть тайконавтов.