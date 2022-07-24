Экспериментальный модуль "Вэньтянь" состыковался с национальной орбитальной станцией КНР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экспериментальный модуль "Вэнтянь" успешно пристыковался к переднему порту базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщило в воскресенье Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"25 июля, в 03:13 по пекинскому времени (24 июля в 22:13 по московскому времени), экспериментальный модуль "Вэньтянь" благополучно пристыковался к переднему порту базового модуля "Тяньхэ", - говорится в сообщении управления.

Всего автономный полет модуля от момента старта до состыковки занял около 13 часов. Теперь, по плану миссии, трем действующим членам экипажа станции предстоит войти внутрь модуля.

Запуск модуля к станции был осуществлен в воскресенье с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань на юге страны, в 14:22 по местному времени (09:22 по московскому времени) с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

По информации Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), через два месяца роботизированная рука-манипулятор, установленная на "Тяньхэ", перенесет "Вэньтянь" к боковому порту для перестыковки.

Экспериментальный модуль "Вэньтянь" весом около 23 тонн состоит из двух отсеков - рабочего и служебного, а также шлюзовой камеры, из которой планируется осуществлять выходы тайконавтов в открытый космос. В модуле расположены три спальных места для членов экипажа, туалет и кухня. Благодаря дополнительному жилому пространству Китай в конце этого года сможет впервые совершить ротацию экипажей на орбите, в течение недели на станции будут одновременно находиться шесть тайконавтов.

По данным CMSA, внутри модуля оборудованы стойки для проведения научных экспериментов, а снаружи - солнечные панели для питания корабля электроэнергией и адаптеры для размещения полезной нагрузки. В будущем на нем планируется ввести в эксплуатацию роботизированную руку-манипулятор длиной пять метров, которая дополнит работу основного десятиметрового манипулятора, установленного на модуле "Тяньхэ".

В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль - "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2024 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.