Военные РФ заявили об уничтожении в порту Одессы украинского военного корабля и склада ракет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский ВМФ нанес удар высокоточными ракетами по украинскому кораблю и складу американских ракет Harpoon в порту Одессы, заявили в Минобороны РФ.

"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon"", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

"В районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной республики (ДНР) ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев - комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожено свыше 70 процентов личного состава", - сказал Конашенков.

Ударом высокоточного оружия поражена авиатехника Украины на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Российская авиация нанесла удары по складам вооружения и боеприпасов на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве.

"В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода", - заявил Конашенков.

По его словам, в результате удара уничтожено более 50 человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

Российские войска также поразили девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в Николаевской области, а также пункты управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

"Кроме того, уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое ДНР, Галициново Николаевской области и города Николаев", - добавил он.

Конашенков также заявил о подавлении трех взводов реактивных систем залпового огня "Град", двух взводов самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восьми взводов орудий "Мста-Б", 18 взводов гаубиц Д-20, а также девяти артиллерийских взводов САУ "Гвоздика" в ДНР.

Кроме этого, по заявлениям Конашенкова, российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецке.

"Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS", - отметил представитель Минобороны.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения военной операции на Украине уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и бронемашин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 автомобилей.