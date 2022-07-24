Что произошло за день: воскресенье, 24 июля

Пополнение списка недружественных России стран, режим ЧС в Большом Сочи и участие третьей страны в охране судов с украинским зерном

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия внесла Багамы, а также острова Гернси и Мэн в перечень недружественных территорий. Острова Гернси и Мэн попали в перечень как поддержавшие санкции Великобритании против России, а Багамские острова - за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и некоторыми кредитными организациями РФ.

- Военные РФ заявили об уничтожении в порту Одессы украинского военного корабля и склада ракет Harpoon. Кроме того, выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

- Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи после прошедших ливней и выхода реки Бзугу из берегов. Мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что больше всего пострадал Центральный район, за прошедшие три дня стихия оставила разрушения во всех районах.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Каире переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. На пресс-конференции российский министр заявил, что экспортеры сельхозпродукции привержены своим обязательствам. Он также сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

- В обеспечении безопасности судов с украинским зерном будет участвовать третья сторона, заявил Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств. Третий участник процесса еще не выбран.

- За сутки в России зарегистрировали 7 523 новых случая COVID-19. Показатель превысил 7,5 тысяч впервые с конца апреля.

- В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима на острове Кюсю. Из наиболее опасных районов эвакуировали несколько десятков жителей.

- Макс Ферстаппен из команды Red Bull выиграл Гран-при Франции "Формулы-1". Второе и третье места заняли пилоты Mercedes - британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел.