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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Военачальник США обвинил КНР в опасном росте агрессивности в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в последние пять лет китайские военные стали вести себя в Индо-Тихоокеанском регионе значительно более агрессивно и опасно, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Суть в том, что китайские военные в воздухе и на море стали значительно более агрессивными в этом конкретном регионе", - сказал Милли журналистам, сопровождающим его в азиатском турне.

Марк Милли мотивировал свою оценку тем, что количество перехватов вооруженными силами Китая военных кораблей и самолетов США и их региональных союзников, в том числе и случаев "небезопасного взаимодействия", продолжает возрастать.

Поездка Милли в регион явно сосредоточена на китайской угрозе. На предстоящей неделе он примет участие во встрече начальников штабов ВС стран Индо-Тихоокеанского региона в Австралии, "где ключевыми темами будут эскалация военного роста Китая и необходимость сохранения свободного, открытого и мирного Тихого океана", отметило АР.

Беспокойство Вашингтона и его союзников вызвало недавнее соглашение о безопасности, подписанное Пекином в апреле с Соломоновыми островами. В перспективе это, по оценкам АР, "может привести к созданию китайской военно-морской базы в южной части Тихого океана".

"Это та область (...), которая вызывает беспокойство, потому что Китай делает это не только по благим причинам", - сказал Милли.

Генерал пояснил: "Он пытается расширить свое влияние по всему региону. И это имеет потенциальные последствия, которые не обязательно будут благоприятными для наших союзников и партнеров в регионе".

Агентство напомнило, что "США удвоили усилия по укреплению своих отношений с тихоокеанскими странами в качестве противовеса Китаю", администрация Байдена назвала Китай "постоянной угрозой" и главной долгосрочной проблемой безопасности Америки.

Китайская газета "Хуанцю шибао", комментируя заявление Милли, пишет, что "это не первый случай, когда Мили раздувает "теорию китайской угрозы".

Она отметила, что в декабре прошлого года Милли заявил, что Китай наращивает свою военную мощь, чтобы "изменить мировой порядок и рамки национальной безопасности после Второй мировой войны", а в ноябре утверждал, что "Китай представляет собой самую большую военную угрозу" для США.

Пекин неоднократно заверял, что развивает свою военную мощь для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития и не нацеливается ни на одну страну. С другой стороны, Соединенные Штаты постоянно занимают первое место в мире по военным расходам.

"Что Соединенным Штатам следует сделать, так это объективно и рационально взглянуть на развитие сил обороны Китая (...) и найти оправдание увеличения военных расходов и расширения своих вооруженных сил", - подчеркнуло издание.

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