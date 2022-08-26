Соломоновы острова не разрешили зайти в порт кораблю Береговой охраны США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Корабль Береговой охраны США Oliver Henry не смог зайти для дозаправки в Хониару - главный порт Соломоновых островов, поскольку власти страны не ответили на соответствующий запрос американской стороны, сообщает The Guardian cо ссылкой на пресс-службу Береговой охраны.

"Правительство Соломоновых островов не ответило на просьбу правительства США дать разрешение кораблю на дозаправку и пополнение запасов в Хониаре, - говорится в заявлении представителя пресс-службы Кристин Кэм. - Госдепартамент США находится в контакте с правительством Соломоновых островов и ожидает, что впредь американским кораблям будут даваться все требующиеся разрешения".

Корабль Oliver Henry патрулировал южную часть Тихого океана для борьбы с незаконным рыболовством.

В ВМС Великобритании не стали комментировать информацию о том, что в порт Хониары также не пустили британский корабль Spey: он тоже следит за соблюдением правил рыболовства - в исключительных экономических зонах Фиджи, Папуа - Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Вануату. Spey действует в сотрудничестве с Береговой охраной США, Австралией и Новой Зеландией и собирает информацию для управления рыболовством Форума тихоокеанских островов в составе 17 стран региона. Центр наблюдения за морским пространством этого агентства располагается в Хониаре.

В марте Китай и Соломоновы острова подписали соглашение в сфере безопасности. Наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это восприняли как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.

Премьер Соломоновых островов Манассе Согаваре отвергал возможность появления военной базы на островах. Однако критики правительства Австралии называли соглашение КНР и Соломоновых островов крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны.

Власти США в свою очередь обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе.