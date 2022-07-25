Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Не виновный в развитии депрессии серотонин, почему мы чешемся, а также почему потребители отвара аяуаски благополучнее других

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из трех стран не смогли найти доказательств связи серотонина и депрессии в большом обзоре метаанализов. Исследования не выявили доказательств снижения активности серотонина у людей с депрессией по сравнению с людьми без депрессии. Ученые считают, что пора признать серотониновую теорию депрессии эмпирически не обоснованной.

- Американские ученые выяснили, что среди представителей 21 сообщества по всему миру – с разными культурными обычаями и разными языками – общение с маленькими детьми (будь то разговоры или пение) выделяется универсальными акустическими особенностями. При разговоре с младенцами голос людей становится выше, а гласные выделяются и растягиваются; песни, спетые детям, тоже отличаются растянутыми гласными, а также – меньшей интенсивностью по сравнению со "взрослыми".

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Исследователи-этноботаники показали, что организованное употребление индейского ритуального психоактивного отвара аяуаски – исторически найденной индейцами синергии психотропных веществ – связано с пристрастием к здоровому образу жизни, как ни странно это звучит. Люди, регулярно посещающие церемонии с употреблением отвара аяуаски реже страдают хроническими заболеваниями, менее одиноки, здоровее питаются и более физически активны. Кроме того, во время пандемии ковида они пили меньше алкоголя. Немаловажно и то, что потребители аяуаски чаще используют и другие практики, стратегии самопомощи и борьбы со стрессом.

- Глядя, как самец комнатной мухи спаривается с мертвой самкой, легко поверить, что любовь сильнее смерти. Однако он стал жертвой манипуляции грибка Entomophthora muscae, который выделяет летучие вещества, привлекательные для особей противоположного пола. Стратегия E. muscae – один первых примеров того, как паразит управляет поведением не только носителя, но и его сородичей, причем уже после смерти хозяина.

- Генетики исследовали ДНК 28 удмуртов и бесермян и обнаружили в их геномах ранее неизвестную предковую компоненту. Они назвали ее удмуртской, поскольку во всех популяциях этого народа ее вклад составил около 91–100 процентов.

- Иногда добрым словом и физикой можно добиться большего, чем одной только физикой. По крайней мере, это справедливо для одного доклада, в котором инженер-акустик поделилась с коллегами своим опытом борьбы с шумом от автогонок. Они стали мешать богослужению в церкви, причем решить проблему шума технически было уже невозможно. Инженер смогла ввести "тихий час", то есть убедила сдвинуть расписание гонок таким образом, чтобы богослужение в проблемном повороте трассы приходилось на перерыв между автогоночными сессиями. Между церковью и трассой были высажены деревья – они плохо гасят звук, но нужны были, чтобы прихожане не видели проезжающие мимо машины. А самого главного ворчуна покатали по треку на Lamborghini. Эта поездка и вообще внимание к его недовольству пассажиру понравилась – и проблема таким образом решилась.

- Вы чешетесь. Это не вопрос, это факт. И в этом вы не одиноки – чешутся ваши друзья и соседи, ученые и их лабораторные мыши. Некоторым мышам не везет, их заставляют чесаться нарочно. Все потому, что ученые до сих пор не знают, сколько существует разных стимулов и механизмов, возбуждающих зуд. В этом материале подробно рассказывается, что там непонятного.

N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Brent подешевела до $102,39 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });