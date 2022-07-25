Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Не виновный в развитии депрессии серотонин, почему мы чешемся, а также почему потребители отвара аяуаски благополучнее других

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из трех стран не смогли найти доказательств связи серотонина и депрессии в большом обзоре метаанализов. Исследования не выявили доказательств снижения активности серотонина у людей с депрессией по сравнению с людьми без депрессии. Ученые считают, что пора признать серотониновую теорию депрессии эмпирически не обоснованной.

- Американские ученые выяснили, что среди представителей 21 сообщества по всему миру – с разными культурными обычаями и разными языками – общение с маленькими детьми (будь то разговоры или пение) выделяется универсальными акустическими особенностями. При разговоре с младенцами голос людей становится выше, а гласные выделяются и растягиваются; песни, спетые детям, тоже отличаются растянутыми гласными, а также – меньшей интенсивностью по сравнению со "взрослыми".

- Исследователи-этноботаники показали, что организованное употребление индейского ритуального психоактивного отвара аяуаски – исторически найденной индейцами синергии психотропных веществ – связано с пристрастием к здоровому образу жизни, как ни странно это звучит. Люди, регулярно посещающие церемонии с употреблением отвара аяуаски реже страдают хроническими заболеваниями, менее одиноки, здоровее питаются и более физически активны. Кроме того, во время пандемии ковида они пили меньше алкоголя. Немаловажно и то, что потребители аяуаски чаще используют и другие практики, стратегии самопомощи и борьбы со стрессом.

- Глядя, как самец комнатной мухи спаривается с мертвой самкой, легко поверить, что любовь сильнее смерти. Однако он стал жертвой манипуляции грибка Entomophthora muscae, который выделяет летучие вещества, привлекательные для особей противоположного пола. Стратегия E. muscae – один первых примеров того, как паразит управляет поведением не только носителя, но и его сородичей, причем уже после смерти хозяина.

- Генетики исследовали ДНК 28 удмуртов и бесермян и обнаружили в их геномах ранее неизвестную предковую компоненту. Они назвали ее удмуртской, поскольку во всех популяциях этого народа ее вклад составил около 91–100 процентов.

- Иногда добрым словом и физикой можно добиться большего, чем одной только физикой. По крайней мере, это справедливо для одного доклада, в котором инженер-акустик поделилась с коллегами своим опытом борьбы с шумом от автогонок. Они стали мешать богослужению в церкви, причем решить проблему шума технически было уже невозможно. Инженер смогла ввести "тихий час", то есть убедила сдвинуть расписание гонок таким образом, чтобы богослужение в проблемном повороте трассы приходилось на перерыв между автогоночными сессиями. Между церковью и трассой были высажены деревья – они плохо гасят звук, но нужны были, чтобы прихожане не видели проезжающие мимо машины. А самого главного ворчуна покатали по треку на Lamborghini. Эта поездка и вообще внимание к его недовольству пассажиру понравилась – и проблема таким образом решилась.

- Вы чешетесь. Это не вопрос, это факт. И в этом вы не одиноки – чешутся ваши друзья и соседи, ученые и их лабораторные мыши. Некоторым мышам не везет, их заставляют чесаться нарочно. Все потому, что ученые до сих пор не знают, сколько существует разных стимулов и механизмов, возбуждающих зуд. В этом материале подробно рассказывается, что там непонятного.