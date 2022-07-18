Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Неизвестный ранее автопортрет Винсента ван Гога, новые пересадки свиных ГМ-сердец, а также первые снимки "Джеймс Уэбба" как предвестник новых открытий

Фото: Rick Madonik/Toronto Star via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские теоретики показали, что квантовая коммуникация возможна на околозвездных и межзвездных дистанциях. А еще оказалось, что квантовый сигнал – это хороший маркер разумной цивилизации.

- Норвежке приглянулось одно колечко, продававшееся на интернет-аукционе вместе с другими недорогими украшениями в коробке из-под бананов. Чтобы его заполучить, ей пришлось выкупить весь лот. Она обратилась к ученым и они выяснили, что это – редкое золотое кольцо, хозяином которого мог быть вождь викингов. Золотые кольца в Скандинавии того периода были редки, и золото могли себе позволить лишь самые богатые и влиятельные люди в обществе.

- Реставраторы обнаружили неизвестный ранее автопортрет Винсента ван Гога, спрятанный на обратной стороне другой его картины "Голова крестьянки". Ее реставраторы изучали в рентгеновских лучах в преддверии предстоящей выставки. На автопортрете был изображен бородатый мужчина в широкополой шляпе со свободно повязанным на шее платком. В то время, чтобы сэкономить деньги, художник часто использовал холсты повторно, переворачивая их.

- Не прошло и полугода с момента первой в мире пересадки генно-модифицированного свиного сердца человеку, как врачи провели еще две подобные трансплантации. Сердце проработало у умирающих пациентов всего около трех дней. Ни в одном из органов врачи не обнаружили признаков раннего отторжения. Кроме того, в сердцах не нашли свиной цитомегаловирус и эндогенный ретровирус свиней. В случае январской операции наиболее вероятной причиной, приведшей к нарушению работы сердца, стал свиной цитомегаловирус.

- Китайские ученые исследовали смену интересов пользователей сайта с вопросами и ответами для программистов Stack Overflow и сравнили их шаблоны с шаблонами поведения ученых.

- SpaceX запустила уже почти три тысячи спутников Starlink. Этого оказалось достаточно, чтобы заметно повлиять на астрономические наблюдения. В этом материале рассказывается, как именно Starlink меняет обстановку в околоземном пространстве.

- Проект "ЭкзоМарс" закрыт – теперь сторонам предстоит забрать себе свои компоненты. N+1 спросил одного из руководителей проекта, что кому достанется и смогут ли когда-то эти части общего проекта добраться до Марса.

- На этой неделе научный мир увидел то, чего жаждал почти 26 лет — первые научные снимки космической инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб". В этой статье рассказывается, чем же они так примечательны и какие секреты Вселенной ученые раскроют благодаря им.