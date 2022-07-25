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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экспорт украинского зерна будет запущен в первую очередь из морского торгового порта Черноморск (Одесская область), сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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Первую отправку зерна, по его словам, планируется осуществить уже на этой неделе.

"Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет про порт Черноморск - он будет первым. Потом будут порт Одесса и порт Пивденный", - сказал чиновник в понедельник журналистам.

По его словам, в течение двух недель Мининфраструктуры будет готово осуществлять экспорт из всех терминалов трех морских портов.

Украина Черноморск Одесская область
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