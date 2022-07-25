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Арабский астронавт отправится на МКС в 2023 году

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.

"Наилучшие пожелания Аль-Нейади в связи с его выбором для первой долгосрочной миссии арабского астронавта. Султан отправится (на МКС - ИФ) в составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6 весной 2023 года, пробудет шесть месяцев на борту МКС и будет проводить ценные эксперименты", - сообщил Аль-Марри в соцсетях.

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По его словам, Аль-Неяди прошёл интенсивную подготовку, в том числе тренировался в Космическом центре имени Джонсона в США; к моменту старта общее время, затраченное им на тренировки, достигнет пяти лет.

Аль-Неяди отправится на МКС в рамках соглашения NASA и частной аэрокосмической компании Axiom Space. Ранее Axiom Space выкупила место на российском космическом корабле "Союз", которое впоследствии занял астронавт NASA Марк Ванде Хай. NASA, в свою очередь, в рамках соглашения предоставило Axiom право использовать место в составе экипажа коммерческой миссии к МКС американских частных компаний, в том числе Crew Dragon.

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Первым и на данный момент единственным астронавтом из ОАЭ является Хазза Аль-Мансури. 25 сентября 2019 года он отправился к МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз" в рамках миссии корабля "Союз МС-15".

Аль-Мансури провёл на станции восемь дней, после чего вернулся на Землю на корабле "Союз МС-12" 3 октября.

В декабре прошлого года NASA сообщило, что в миссию Crew Dragon-6 войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, которые станут командиром и пилотом космического корабля соответственно. В управлении отмечали, что два других астронавта миссии будут назначены иностранными партнёрами.

22 июля этого года командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил, что космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе Crew Dragon-6 весной 2023 года, астронавт NASA Лорел О'Хара войдет в экипаж "Союза МС-23"

МКС ОАЭ
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