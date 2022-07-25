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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В США рабочие трех заводов Boeing по выпуску военных самолетов устроят забастовку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing Co в штате Миссури планируют начать забастовку 1 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза.

Около 2,5 тыс. рабочих, входящих в профсоюз International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837, проголосовали против условий нового рабочего контракта с Boeing.

"Мы не можем принять контракт, условия которого не честные и не равноправные, поскольку эта компания продолжает зарабатывать миллиарды долларов каждый год за счет наших трудолюбивых членов профсоюза", - говорится в заявлении организации.

Представитель Boeing в ответ на запрос Associated Press заявил, что компания расстроена решением профсоюза. Boeing намерена продолжать работу на этих заводах в соответствии с планом действий в нештатных ситуациях.

На заводах компании, рабочие которых планируют забастовку, производились военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25.

Котировки акций Boeing падают на 1,7% в ходе торгов в США в понедельник.

США Boeing
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