В США отложена забастовка на трех заводах Boeing по выпуску военных самолетов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing Co. в штате Миссури отложили забастовку, запланированную на понедельник, после того как компания выдвинула новые условия рабочего контракта.

Как сообщила Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers), голосование по обновленному контракту пройдет в среду. В случае, если рабочие не одобрят условия, забастовка может начаться в четверг, отмечает The Wall Street Journal.

На прошлой неделе около 2,5 тысяч работников заводов Boeing вблизи Сент-Луиса отвергли условия предлагаемого контракта. Их недовольство в основном связано с пенсионным планом. По новым условиям Boeing предлагает рабочим единовременную выплату в размере $8 тысяч и готов отказаться от сокращения отчислений в пенсионный фонд.

В Boeing отметили, что надеются на успешное заключение соглашения с профсоюзом и урегулирование спора.

На заводах компании, рабочие которых планировали забастовку, производились военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25.