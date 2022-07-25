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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Папа римский извинился перед коренными народами Канады за действия католической церкви

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск попросил прощения у канадских коренных народов за роль католической церкви в упраздненной несколько десятилетий назад политике Канады по насильственной ассимиляции этих народов в христианское общество.

"Я здесь, потому что первый шаг моего покаянного паломничества среди вас - это снова попросить прощения. Я говорю вам снова: мне очень, очень жаль", - заявил папа.

Церемония прошла на месте бывшей школы-интерната для детей коренных народов. Послушать извинения понтифика пришли сотни людей в народных костюмах. Четыре вождя восседали по обе стороны от папы и наблюдали за шоу: народными танцами и музыкой.

Также на церемонии присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо: он не поднимался на сцену к папе и вождям, а наблюдал за происходящим с трибун.

Многие из посетителей пришли в оранжевых рубашках, которые стали символом учившихся в интернатах. Рубашки приобрели символическое значение после рассказа одной из женщин, прошедших через такую школу. По ее словам, любимая оранжевая рубашка, подаренная ей бабушкой, была конфискована по прибытии в школу-интернат и заменена униформой.

Правительство Канады ранее признало, что в финансируемых государством христианских школах для детей коренных народов, которые работали с XIX века до 70-х годов XX века, часто случалось физическое и сексуальное насилие. Около 150 тыс. детей были оторваны от семей и насильно помещены в эти школы с целью отрезать их от их культуры и интегрировать в канадское общество.

Также в этих школах тысячи детей погибли из-за заболеваний, пожаров и по другим причинам.

Папа римский
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