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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Что случилось этой ночью: вторник, 26 июля

Обсуждение сокращения спроса на газ в ЕС, предостережение МИД РФ от провокаций в отношении Запорожской АЭС, извинения папы римского перед коренными народами Канады

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ЕС еще не пришли к общему мнению о сокращении спроса на газ на 15%. "Этот вопрос по-прежнему в работе", - рассказал один из высокопоставленных европейских дипломатов агентству Associated Press. При этом глава Минэкономики Германии призвал к сокращению потребления газа на 15-20%.

- В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС. В министерстве отметили, что украинские власти создают напряженную ситуацию вокруг объекта, в том числе путем распространения дезинформации о представителях России.

- Папа римский извинился перед коренными народами Канады за действия католической церкви. Ранее власти страны признали, что в финансируемых государством христианских школах для детей коренных народов часто случалось физическое и сексуальное насилие.

- Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Москву за несколько часов. По данным мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах.

- Байден заявил, что экономика США не вступит в рецессию. Об этом американский президент рассказал журналистам по видеосвязи.

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