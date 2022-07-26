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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Представители США примут участие в конференции по Афганистану во вторник в Ташкенте

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири примут участие в Международной конференции по Афганистану в Узбекистане, сообщает государственный департамент Соединенных Штатов.

Конференция открывается в Ташкенте 26 июля.

"В ходе конференции делегация США присоединится к международному сообществу, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку афганского народа и призвать "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) выполнить свои обязательства перед афганским народом и международным сообществом", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что "международное сообщество привержено стабильному, мирному и инклюзивному Афганистану, в котором уважаются права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин, этнические и религиозные общины, и который предотвращает террористические угрозы с афганской земли".

В сообщении также говорится, что 27 июля заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических проблем, с которыми сталкивается афганский народ.

США Томас Уэст Рина Амири Брайан Нельсон
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