Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), сообщил в соцсетях специальный представитель США Томас Уэст.

"Рина Амири (специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека - ИФ) и я встретились с посланниками Афганистана на конференции в Ташкенте, чтобы обсудить дальнейшие действия в трудный момент", - говорится в сообщении Уэста.

Уэст также сообщил, что сегодня межведомственная группа США продолжит общение с талибами.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что 27 июля заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических вопросов.