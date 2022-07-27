Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), сообщил в соцсетях специальный представитель США Томас Уэст.

"Рина Амири (специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека - ИФ) и я встретились с посланниками Афганистана на конференции в Ташкенте, чтобы обсудить дальнейшие действия в трудный момент", - говорится в сообщении Уэста.

Уэст также сообщил, что сегодня межведомственная группа США продолжит общение с талибами.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что 27 июля заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических вопросов.

США Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Пандемия коронавируса

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Космонавт Борисов полетит на МКС на корабле Crew Dragon весной 2024 года

В NASA заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });