Wintershall Dea пытается получить разрешение на вывод доходов от российских СП

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Германская Wintershall Dea пытается получить доходы от своих российских активов, но пока не знает, удастся ли ей добиться необходимых разрешений от властей страны.

"В связи с текущими ограничениями, введенными Центральным банком России, которые ограничивают движение капитала, в настоящее время неясно, когда будут осуществлены дальнейшие выплаты дивидендов от наших совместных российских предприятий. Wintershall Dea постоянно следит за действующими ограничениями на перевод валюты и работает над получением необходимых разрешений на вывод", - говорится в отчете германской компании за второй квартал.

На 30 июня 2022 года денежные средства и их эквиваленты в российских дочерних компаниях Wintershall Dea составили 1,593 млрд евро, говорится в отчете.

Также Wintershall Dea сообщила, что уценила российские активы на 545 млн евро.

Wintershall Dea в России вместе с "Газпромом" участвует в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия ОАО "Севернефтегазпром", АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг"), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ (СП "Ачимгаз" и "Ачим девелопмент").