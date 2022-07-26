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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В США допустили разморозку счетов Афганистана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов, заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест.

"США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, предоставив с августа 2021 года $1 млрд. Вашингтон также работает с ЦБ и правительством Афганистана по разморозке государственных средств", - сказал Вест во вторник на международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте.

Дипломат заверил в приверженности Вашингтона курса на стабилизацию экономики Афганистана. По его словам, благодаря действиям международного сообщества удалось предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в Афганистане и пережить зиму.

В международной конференции по Афганистану в Ташкенте участвуют делегации более 20 стран, в том числе делегация талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки.

США Афганистан Талибан
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