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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Делегацию РФ в центре по вывозу зерна из портов Украины возглавит контр-адмирал Луйк

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр (СКЦ), созданный в рамках инициативы по безопасному вывозу зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в городе Стамбуле. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

СКЦ Минобороны Украина Стамбул
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