Минобороны РФ сообщило о начале работы СКЦ по вывозу украинского зерна

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Стамбуле начал работу четырехсторонний координационный центр (СКЦ), созданный для координации мер по безопасному вывозу зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны России.

"Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате", - добавили в ведомстве.

Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Главной задачей делегации в министерстве назвали оперативное решение всех необходимых вопросов для перехода к практической реализации решений "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины".

22 июля в Стамбуле были подписаны два соглашения о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, соглашения предусматривают создание в Стамбуле СКЦ, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины, чтобы на них обратно не провозили вооружения.