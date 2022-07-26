Лесные пожары пылают в Германии и Чехии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Несколько сотен пожарных борются с лесными пожарами на востоке Германии и в северной Чехии, сообщает во вторник Associated Press.

В частности, огонь быстро распространялся по федеральной земле Бранденбург, где много сухого соснового леса. Пожарным приходится действовать здесь с повышенной осторожностью, поскольку в этом районе до сих пор можно наткнуться на боеприпасы, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

Так, команду саперов отправили к деревне Рефельд, где в земле могут лежать старые боеприпасы. В тушении огня здесь участвуют два военных вертолета, а пожарных не допускают в эту зону из-за опасений, что боеприпасы могут взорваться.

В тушении огня в Германии пострадали семеро пожарных.

Тем временем, пожар начался в воскресенье в Национальном парке Чешская Швейцария, однако его распространение удалось в основном сдержать еще до того, как ветреная погода накануне вновь стала способствовать распространению огня.

Власти эвакуировали из приграничного чешского города Хрженьско 80 человек. Огонь тушат 400 пожарных, но ситуация пока не нормализовалась, и огонь перекинулся через границу в федеральную землю Германии Саксонию.

Польша и Словакия объявили об отправке вертолетов на помощь чешским пожарным. Немецкие военные также пообещали направить в Чехию на тушение пожара четыре вертолета.