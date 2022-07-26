Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Лесные пожары пылают в Германии и Чехии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Несколько сотен пожарных борются с лесными пожарами на востоке Германии и в северной Чехии, сообщает во вторник Associated Press.

В частности, огонь быстро распространялся по федеральной земле Бранденбург, где много сухого соснового леса. Пожарным приходится действовать здесь с повышенной осторожностью, поскольку в этом районе до сих пор можно наткнуться на боеприпасы, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

В миреВ Лондоне из-за жары возникло десять пожаровВ Лондоне из-за жары возникло десять пожаровЧитать подробнее

Так, команду саперов отправили к деревне Рефельд, где в земле могут лежать старые боеприпасы. В тушении огня здесь участвуют два военных вертолета, а пожарных не допускают в эту зону из-за опасений, что боеприпасы могут взорваться.

В тушении огня в Германии пострадали семеро пожарных.

Тем временем, пожар начался в воскресенье в Национальном парке Чешская Швейцария, однако его распространение удалось в основном сдержать еще до того, как ветреная погода накануне вновь стала способствовать распространению огня.

Власти эвакуировали из приграничного чешского города Хрженьско 80 человек. Огонь тушат 400 пожарных, но ситуация пока не нормализовалась, и огонь перекинулся через границу в федеральную землю Германии Саксонию.

Польша и Словакия объявили об отправке вертолетов на помощь чешским пожарным. Немецкие военные также пообещали направить в Чехию на тушение пожара четыре вертолета.

Германия Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Банкоматы Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

Совет ЕС решил еще на полгода продлить санкции против РФ в связи с Украиной

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

Прага сообщила, что в ЕС добились политического соглашения о сокращении спроса на газ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

В США допустили разморозку счетов Афганистана

Российский посол заявил о полном разрушении отношений РФ и Греции

Российский посол заявил о полном разрушении отношений РФ и Греции

ЕК рекомендовала готовиться к прекращению поставок газа из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });