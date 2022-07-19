В Лондоне из-за жары возникло десять пожаров

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне и его окрестностях в условиях рекордной жары начались пожары, в том числе стала загораться трава. Городские пожарные сейчас тушат десять пожаров в разных районах, сообщает Sky News. Пожарная служба квалифицирует ситуацию как серьезное происшествие.

Так, крупные природные пожары произошли в парке Ширли Хиллз на юге города, в Кройдоне, в Апминстере на востоке города и ряде других локаций. В деревне Веннингтон на востоке Лондона пожар повредил несколько домов.

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию критической и призвал горожан к осторожности.

Пожарные же призвали лондонцев отказаться от разведения открытого огня на траве или в мангалах на балконах, аккуратно тушить сигареты, не оставлять на траве осколки битого стекла и немедленно сообщать о любых возгораниях.

19 июля в районе лондонского аэропорта Хитроу был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 40,2 градуса. Во многих графствах также стоит жара под 40 градусов, в более прохладной Шотландии температура поднялась до 30 градусов, не дотянув до рекорда трех градусов.

Предыдущий температурный рекорд для Британии был установлен в июле 2019 года в Кембридже - плюс 38,7 градуса.