Высота орбиты будущей российской станции составит 372 км

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Высота орбиты перспективной российской космической станции составит от 334 до 372 км. Об этом сообщил генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"В результате выбрали уникальную солнечносинхронную орбиту высотой 372 км от Земли и наклонением 96.9 (на первом этапе 334 км и 96.8), обеспечивающую постоянные благоприятные условия для наблюдения своей (и не только!) территории", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос", официальному изданию госкорпорации "Роскосмос".

По его словам, работа на такой орбите даст возможность "обозревать не только всю территорию нашей страны, но и оба полюса Земли оптическими, инфракрасными, ультрафиолетовыми и другими детекторами, а также радиолокационными средствами, причем каждые полтора часа".

Таким образом, со станции можно будет отслеживать и перемещение различных объектов в районах полюсов Земли, что даст принципиально новое качество исследованиям из космоса, отметил конструктор.

Как сообщалось, для перспективной российской орбитальной станции рассматривается два варианта орбиты: с наклонением 51,6 градуса, что позволит использовать модули российского сегмента МКС, и на полярной орбите с наклонением 96,8 градуса. Последний вариант более удобен для наблюдения за территорией России, но порождает дополнительные риски, связанные с повышенным уровнем радиации.

Как сообщал глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, исследования показывают, что космонавты смогут находиться на станции с полярной орбитой до 11 месяцев.

4 июня Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что госкорпорация и РАН определились с наклонением орбиты новой станции, но не уточнил о каком варианте идет речь.

1 июня исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация пока не определилась с наклонением орбиты новой космической станции, но большинство специалистов склоняются к варианту с полярной орбитой.

26 мая Рогозин сообщил, что научно-технический совет "Роскосмоса" принял решение сделать новую российскую орбитальную станцию автоматической.

"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщал "Интерфаксу", что мощностей двигателей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

"Это довольно большой объект, и мощности двигателей наших пилотируемых кораблей не хватит, чтобы поменять кардинально наклонение", - сказал Блошенко.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.