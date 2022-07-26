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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Госдепе опечалены решением России выйти из проекта МКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заявление главы "Роскосмоса" Юрия Борисова о выходе России из проекта Международной космической станции стало для Вашингтона неожиданностью, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно - в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах", - сказал он.

По его словам, в США удивились заявлению о выходе России из проекта МКС. Пока он не может сказать, ведутся ли по этому вопросу какие-либо переговоры.

Борисов сообщил о решении российской стороны выйти из проекта МКС и начать создавать собственную орбитальную станцию.

Юрий Борисов МКС Роскосмос США Госдепартамент Нед Прайс
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