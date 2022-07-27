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Mondelez во II квартале сократила чистую прибыль на 30,7%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International Inc, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, во втором квартале 2022 года сократила чистую прибыль на 30,7%, однако увеличила выручку на 9,5% и повысила дивиденды на 10%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне сократилась до $747 млн, или $0,54 в расчете на акцию, по сравнению с $1,08 млрд, или $0,76 на акцию, за тот же период прошлого года.

Скорректированная прибыль, между тем, выросла на 1,5%, до $0,67 в расчете на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,64 на акцию.

Выручка Mondelez поднялась до $7,3 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $6,8 млрд. При этом компания отметила, что рост доллара может оказать давление на увеличение выручки в 2022 году.

Компания подтвердила прогноз для скорректированной прибыли в расчете на акцию на текущий год, которая как ожидается, вырастет на 6-9% (mid-to-high single digit). Выручка в текущем году, как ожидается, повысится более чем на 8%, тогда как ранее компания прогнозировала ее рост на 5%. Между тем в сообщении Mondelez говорится, что колебания валютных курсов могут замедлить рост выручки примерно на 5%.

Компания выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере $0,385 на акцию класса "А". Выплаты начнутся 14 октября, закрытие реестра акционеров назначено на 30 сентября.

Акции Mondelez по итогам дополнительных торгов во вторник подешевели на 0,8%. Капитализация компании с начала года упала на 5,1% и составляет сейчас около $86,9 млрд.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Mondelez
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