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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Mondelez улучшила годовой прогноз после роста выручки в III квартале на 8%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, увеличила выручку на 8,1% и улучшила годовой прогноз, отметив устойчивый потребительский спрос, несмотря на рост цен.

Выручка компании в июле-сент ябре составила $7,76 млрд против $7,18 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $7,44 млрд.

Органический рост выручки составил 12,1%.

Чистая прибыль Mondelez уменьшилась до $533 млн, или $0,39 на акцию, с $1,26 млрд, или $0,89 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,74 на акцию с $0,7 на акцию, превысив средний прогноз экспертов в $0,69 на акцию.

Главный исполнительный директор Mondelez Дирк ван де Пут заявил во вторник, что покупатели продолжают считать снеки и шоколад, выпускаемые компанией, "доступными излишествами" и не спешат переключаться на более дешевые аналоги.

Mondelez улучшила годовой прогноз органического роста выручки до "более 10%" с ожидавшихся ранее "более 8%".

Компания рассчитывает, что ее скорректированная прибыль в расчете на акцию в этом году также увеличится на 10% или более. Ранее она прогнозировала, что рост этого показателя будет выражаться "средним или высоким однозначным числом".

Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозируют годовую прибыль Mondelez на уровне $2,88 на акцию при выручке в $30,48 млрд.

С начала 2022 года капитализация Mondelez снизилась на 6,7%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Mondelez США Дирк ван де Пут
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