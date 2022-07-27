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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Поставки зерна с Украины должны начаться в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о днях или неделях, Руденко отметил: "Я ссылаюсь на них (Турцию). Это не наша информация".

Он добавил, что реализация "зерновой сделки" как в отношении российского экспорта, так и в отношении украинского зерна должна начаться синхронно. "Эти два документа были подписаны синхронно, поэтому они должны реализовываться точно также", - сказал он журналистам в Москве.

22 июля в Стамбуле были подписаны два соглашения о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Как говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, соглашения предусматривают создание в Стамбуле четырехстороннего координационного центра, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины, чтобы на них обратно не провозили вооружения.

МИД РФ Украина
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