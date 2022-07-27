Вывоз зерна с Украины могут возобновить в течение недели

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из портов Украины в рамках договоренностей Москвы и Киева могут возобновить в течение недели, передает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"В Турции сообщили, что экспорт зерна из украинских портов может быть возобновлен в течение недели, его объемы к концу года могут достичь 25 млн тонн", - пишет агентство.

Советник турецкого президента Ибрагим Калын в свою очередь сообщил в интервью Bloomberg, что точные сроки начала поставок зависят от подготовительных логистических работ.

Агентство напоминает, что в среду в Стамбуле начинает работу четырехсторонний координационный центр (с участием России, Украины, Турции и ООН), который будет обеспечивать вывоз зерна.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что поставки зерна с Украины должны начаться в ближайшее время. "Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На прошлой неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На переговорах по теме вывоза украинского зерна на прошлой неделе Россия, Турция, ООН и Украина договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля за зерном в портах.