Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Вывоз зерна с Украины могут возобновить в течение недели

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из портов Украины в рамках договоренностей Москвы и Киева могут возобновить в течение недели, передает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"В Турции сообщили, что экспорт зерна из украинских портов может быть возобновлен в течение недели, его объемы к концу года могут достичь 25 млн тонн", - пишет агентство.

Советник турецкого президента Ибрагим Калын в свою очередь сообщил в интервью Bloomberg, что точные сроки начала поставок зависят от подготовительных логистических работ.

В миреВ Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зернаЧитать подробнее

Агентство напоминает, что в среду в Стамбуле начинает работу четырехсторонний координационный центр (с участием России, Украины, Турции и ООН), который будет обеспечивать вывоз зерна.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что поставки зерна с Украины должны начаться в ближайшее время. "Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На прошлой неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На переговорах по теме вывоза украинского зерна на прошлой неделе Россия, Турция, ООН и Украина договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля за зерном в портах.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Испания выдала РФ бывшую топ-менеджера банка, обвиняемую в хищении более 560 млн руб.

В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });