Мировой спрос на золото во II квартале сократился на 8% до 948 т
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото во II квартале 2022 года составил 948 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это на 8% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Хотя за счет сильного I квартала по итогам полугодия спрос остается на 12% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 2,189 тыс. тонн.
Средняя цена золота во II квартале составила $1871 за унцию, что на 3% выше, чем годом ранее, однако в течение квартала цены снизились на 6% под давлением растущих ставок и доллара. На фоне снижения цен на золото начался отток из ETF, по итогам квартала он составил 39 тонн, частично нивелировав внушительный приток I квартала.
Мировые центробанки продолжили покупать золото, но объем закупок – 180 тонн по итогам квартала – оказался на 14% ниже, чем во II квартале прошлого года.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|II кв. 2022г.
|II кв. 2021г.
|Динамика
|I полугодие 2022г.
|I полугодие 2021г.
|Динамика
|СПРОС
|948,4
|1 031,8
|-8 %
|2 188,6
|1 950,8
|12 %
|Ювелирные украшения
|484,3
|456,2
|6 %
|999,6
|994,8
|0 %
|Технологические нужды
|78,4
|79,8
|-2 %
|159,2
|160,9
|-1 %
|Инвестиции
|205,8
|286,1
|-28 %
|760,1
|469,9
|62 %
|- монеты и слитки
|244,5
|245,5
|0 %
|526,2
|597,3
|-12 %
|- Приток (отток) в ETF и схожие инструменты
|(38,8)
|40,6
|-
|233,9
|(127,5)
|-
|Центробанки
|179,9
|209,6
|-14 %
|269,6
|325,2
|-17 %
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 192,7
|1 137,4
|5 %
|2 356,6
|2 246,9
|5 %
|Добыча
|911,7
|876,2
|4 %
|1 764,2
|1 711,1
|3 %
|Хедж (дехеджинг)
|(10,0)
|(17,3)
|-42 %
|0,2
|(12,5)
|-
|Вторичное золото
|291,1
|278,5
|5 %
|592,2
|548,2
|8 %