Мировой спрос на золото во II квартале сократился на 8% до 948 т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото во II квартале 2022 года составил 948 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это на 8% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Хотя за счет сильного I квартала по итогам полугодия спрос остается на 12% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 2,189 тыс. тонн.

Средняя цена золота во II квартале составила $1871 за унцию, что на 3% выше, чем годом ранее, однако в течение квартала цены снизились на 6% под давлением растущих ставок и доллара. На фоне снижения цен на золото начался отток из ETF, по итогам квартала он составил 39 тонн, частично нивелировав внушительный приток I квартала.

Мировые центробанки продолжили покупать золото, но объем закупок – 180 тонн по итогам квартала – оказался на 14% ниже, чем во II квартале прошлого года.

Спрос и предложение на рынке золота, т: