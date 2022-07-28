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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Мировой спрос на золото во II квартале сократился на 8% до 948 т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото во II квартале 2022 года составил 948 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это на 8% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Хотя за счет сильного I квартала по итогам полугодия спрос остается на 12% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 2,189 тыс. тонн.

Средняя цена золота во II квартале составила $1871 за унцию, что на 3% выше, чем годом ранее, однако в течение квартала цены снизились на 6% под давлением растущих ставок и доллара. На фоне снижения цен на золото начался отток из ETF, по итогам квартала он составил 39 тонн, частично нивелировав внушительный приток I квартала.

Мировые центробанки продолжили покупать золото, но объем закупок – 180 тонн по итогам квартала – оказался на 14% ниже, чем во II квартале прошлого года.

Спрос и предложение на рынке золота, т:

Показатель II кв. 2022г. II кв. 2021г. Динамика I полугодие 2022г. I полугодие 2021г. Динамика
СПРОС 948,4 1 031,8 -8 % 2 188,6 1 950,8 12 %
Ювелирные украшения 484,3 456,2 6 % 999,6 994,8 0 %
Технологические нужды 78,4 79,8 -2 % 159,2 160,9 -1 %
Инвестиции 205,8 286,1 -28 % 760,1 469,9 62 %
- монеты и слитки 244,5 245,5 0 % 526,2 597,3 -12 %
- Приток (отток) в ETF и схожие инструменты (38,8) 40,6 - 233,9 (127,5) -
Центробанки 179,9 209,6 -14 % 269,6 325,2 -17 %
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 192,7 1 137,4 5 % 2 356,6 2 246,9 5 %
Добыча 911,7 876,2 4 % 1 764,2 1 711,1 3 %
Хедж (дехеджинг) (10,0) (17,3) -42 % 0,2 (12,5) -
Вторичное золото 291,1 278,5 5 % 592,2 548,2 8 %
золото
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