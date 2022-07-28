Repsol оценила убыток от косвенного влияния событий на Украине в 845 млн евро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Испанская нефтегазовая Repsol оценила в 845 млн евро косвенное влияние кризиса, вызванного событиями на Украине.

В материалах компании отмечается, что после продажи российских активов (долей в СП с "Газпром нефтью" "Евротэк-Югра" и "АСБ ГЕО" - ИФ) прямое воздействие конфликта на Repsol ограничено, "но косвенные риски, возникающие в связи с новой макроэкономической обстановкой, ужесточением санкций и денежно-кредитной политики, кибербезопасностью и нормативными изменениями, возрастают". Одним из наиболее значительных рисков компания считает нарушение существующих цепочек поставок, которые и без того были перегружены из-за последствий пандемии COVID-19.

В целом конфликт на Украине ухудшил условия, в которых работают некоторые предприятия группы, отмечает Repsol.

"В частности, подразделение нефтепереработки в Испании пересмотрело свои среднесрочные и долгосрочные прогнозы в сторону понижения из-за новых европейских мер по ускорению энергетического перехода, объявления налогово-бюджетных мер, а также негативного влияния (геополитических событий - ИФ) на рынок (...). Эти новые обстоятельства повлияют на рентабельность и конкурентоспособность некоторых объектов, они привели к созданию резервов под обесценение (...). Влияние на отчет о прибылях и убытках составляет 1,162 млрд евро (845 млн евро) после уплаты налогов", - говорится в материалах компании.