L'Oreal увеличила чистую прибыль и выручку в I полугодии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская группа L'Oreal SA, крупнейший в мире производитель косметики, увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2022 года на 31% на фоне активного восстановления продаж.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне чистая прибыль составила 3,22 млрд евро против 2,36 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль увеличилась на 25,3%, до 3,75 млрд евро.

Выручка повысилась на 20,9% и составила 18,36 млрд евро, превзойдя прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 17,73 млрд евро. Сопоставимые продажи выросли на 13,5%.

В первом полугодии выручка в сегменте профессиональной косметики повысилась на 21,7%, в сегменте потребительской косметики – на 13,9%, тогда как продажи в люксовом сегменте подскочили на 25,6%.

Продажи в Европе поднялись на 14,6%, в Северной Америке - на 23,5%, в Северной Азии - на 20,3%, в Латинской Америке - на 39,1%. В регионе SAPMENA-SSA (объединяет Южную Азию, Океанию, Ближний Восток, Северную Африку и Африку к югу от Сахары) продажи выросли на 23%.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.

Акции L'Oreal подешевели на 0,3% в четверг, однако отчетность была опубликована уже после закрытия биржи. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 14,9% до 189,7 млрд евро.