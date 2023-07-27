L'Oreal увеличила полугодовую выручку на 12%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года французская группа L'Oreal SA, крупнейший в мире производитель косметики, увеличила чистую прибыль и выручку благодаря росту продаж во всех категориях товаров и во всех регионах присутствия.

В январе-июне чистая прибыль группы составила 3,36 млрд евро против 3,22 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль увеличилась на 13,7%, до 4,26 млрд евро.

Выручка повысилась на 12% и составила 20,57 млрд евро. Сопоставимые продажи выросли на 13,3%.

В первом полугодии выручка в сегменте профессиональной косметики повысилась на 6,9%, в сегменте потребительской косметики - на 13,1%, продажи в люксовом сегменте увеличились на 6,1%. Выручка в сегменте косметики для ухода за кожей, которое включает в себя бренд La Roche-Posay, подскочила на 29,5%.

Продажи в Европе выросли на 16,6%, в Северной Америке - на 14,7%, в Северной Азии - на 0,6%, в Латинской Америке - на 28,9%. В регионе SAPMENA-SSA (объединяет Южную Азию, Океанию, Ближний Восток, Северную Африку и Африку к югу от Сахары) продажи увеличились на 17,4%.

Кроме того, совет директоров компании принял решение запустить программу выкупа акций на сумму до 500 млн евро, которая будет действовать в течение второго полугодия 2023 года.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.

С начала 2023 года капитализация L'Oreal выросла на 23,7% до 217 млрд евро.