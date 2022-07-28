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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22
F-22 Raptor на авиабазе в польском городе Ласк. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на авиабазу в польском городе Ласк шесть истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-22 Raptor, следует из данных Командования ВВС США в Европе.

Накануне самолеты, отправленные с Аляски, совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Англии. Планируется, что еще шесть F-22 прибудут в Европу. По имеющимся данным, они могут быть размещены на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как указывает Командование ВВС США в Европе, эти боевые самолеты "укрепят щит союзников по НАТО от Балтики до Черного моря".

В апреле на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты.

Кроме того, еще в феврале Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".

Отмечалось, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с натовскими самолетами, которые выполняют задачи альянса по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

США F-22 Польша
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