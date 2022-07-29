Что случилось этой ночью: пятница, 29 июля

Гибель восьми людей при пожаре в Москве, прибытие в Польшу шести американских истребителей F-22, заявление Лаврова о телефонном разговоре с Блинкеном

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы. Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания, площадь пожара составляла до 150 кв. м. В столичном СК также сообщили о четырех пострадавших.

- США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22. Планируется, что еще шесть таких самолетов прибудут в Европу. По имеющимся данным, они могут быть размещены на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

- В МИД РФ заявили, что Лавров поговорит с Блинкеном при свободном времени в графике. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, сейчас у Лаврова "насыщенный реальными делами график международных контактов".

- США запланировали запустить новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении. Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V, использующей российский двигатель РД-180.

- В ряде городов ФРГ начнут экономить энергоресурсы на фоне сокращения поставок газа. В частности, в Ганновере отключат горячую воду в государственных учреждениях, бассейнах и спортзалах. В ночное время не будут работать фонтаны и прекратится освещение крупных зданий.