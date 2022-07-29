Байден и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос ценового лимита на российскую нефть

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос о потолке цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По словам собеседника журналистов, Байден "это не обсуждал".

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что лидеры договорились проработать возможность личной встречи.

Ранее Белый дом распространил заявление, в котором сообщалось, что Байден подтвердил председателю КНР, что позиция США по Тайваню не изменилась.

Также отмечалось, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между США и КНР, а также региональные и глобальные вопросы. В заявлении не указывается, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин ситуацию на Украине, однако ранее в МИД КНР отметили, что китайский лидер напомнил собеседнику о позиции его страны по этому вопросу.

Белый дом подчеркнул, что телефонный разговор стал частью усилий администрации Байдена по углублению отношений между двумя странами.