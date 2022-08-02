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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В G7 продолжают обсуждать возможность ввести потолок цен на российскую нефть

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В G7 по-прежнему рассматривают идею установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть, говорится в совместном заявлении министров энергетики стран "Большой семерки", опубликованном 2 августа.

"Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного запрета всех услуг, которые позволяют транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме тех случаев, когда эта нефть куплена либо по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, либо - по еще более низкой цене", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что также стремятся поддержать стабильность на мировых энергетических рынках и свести к минимуму негативные экономические последствия, особенно для стран с низким и средним доходом.

G7
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