Apple увеличила выручку сильнее прогнозов в III финквартале благодаря iPhone

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc увеличила выручку в третьем финансовом квартале сильнее прогнозов рынка благодаря росту продаж смартфонов. Чистая прибыль компании снизилась в годовом выражении, однако также превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 25 июня, составила $19,4 млрд по сравнению с $21,7 млрд за третий квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $1,2 с $1,3, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,16.

Выручка Apple повысилась на 2% и составила $83 млрд, установив новый рекорд для третьего финквартала. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $82,8 млрд.

Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале составила $40,67 млрд против $39,57 млрд, тогда как консенсус-прогноз предусматривал снижение показателя до $38,59 млрд.

Вместе с тем доходы от продажи компьютеров Mac неожиданно снизились до $7,38 млрд с $8,24 млрд, хотя прогноз предполагал рост до $8,74 млрд.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $7,22 млрд против $7,36 млрд годом ранее, носимых устройств и аксессуаров - $8,08 млрд ($8,78 млрд годом ранее). Аналитики в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи iPad составит $6,85 млрд, носимых устройств и аксессуаров - $8,73 млрд.

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась до $19,6 млрд с $17,49 млрд (прогноз - $19,75 млрд).

Выручка Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в третьем финквартале слабо снизилась из-за вызванных коронавирусом локдаунов, составив $14,6 млрд. В Японии продажи упали примерно на $1 млрд и составили $5,45 млрд. В остальных регионах компания зафиксировала увеличение выручки.

Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере $0,23 на акцию за третий финквартал.

Акции Apple подорожали на 3% в ходе дополнительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала года снизилась на 11,4% и составляет $2,54 трлн.