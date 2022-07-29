Поставки смартфонов в мире во II квартале сократились на 8,7%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2022 года упали на 8,7% относительно того же периода прошлого года - до 286 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам четвертого квартала подряд и оказался примерно на 3,5% хуже прогноза компании.

"В начале года отрасль страдала от ограничений поставок, а теперь - от ограниченного спроса, - отметила директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Растущая инфляция и экономическая неопределенность оказали серьезное давление на потребительские расходы и привели к увеличению нераспроданных запасов во всех регионах".

"Мы ожидаем, что спрос начнет восстанавливаться в некоторых регионах ближе к концу года, но мы определенно понизим наш прогноз для рынка смартфонов на 2022 год на несколько процентных пунктов", - добавила она.

Июньский прогноз IDC предусматривает сокращение мировых поставок смартфонов по итогам текущего года на 3,5% - до 1,31 млрд единиц.

В Центральной и Восточной Европе продажи смартфонов рухнули на 36,5% в минувшем квартале из-за событий на Украине. При этом на долю государств этого региона приходится всего около 6% глобальных поставок.

Падение общемировых поставок вызвано главным образом сокращением продаж в Китае на 14,3%. Поставки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Китая и Японии), на которые приходится почти половина общемирового объема, уменьшились на 2,2%.

Южнокорейская Samsung Electronics увеличила продажи в апреле-июне на 5,6%, упрочив свое лидерство в списке крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,8%. Американская Apple Inc. повысила продажи на 0,5% и поднялась на второе место, а на третью строчку опустилась китайская Xiaomi, сократившая поставки на четверть.

Китайские производители OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo также существенно уменьшили поставки в минувшем квартале.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):