Поставки смартфонов в мире во II квартале сократились на 8,7%
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2022 года упали на 8,7% относительно того же периода прошлого года - до 286 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Показатель снизился по итогам четвертого квартала подряд и оказался примерно на 3,5% хуже прогноза компании.
"В начале года отрасль страдала от ограничений поставок, а теперь - от ограниченного спроса, - отметила директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Растущая инфляция и экономическая неопределенность оказали серьезное давление на потребительские расходы и привели к увеличению нераспроданных запасов во всех регионах".
"Мы ожидаем, что спрос начнет восстанавливаться в некоторых регионах ближе к концу года, но мы определенно понизим наш прогноз для рынка смартфонов на 2022 год на несколько процентных пунктов", - добавила она.
Июньский прогноз IDC предусматривает сокращение мировых поставок смартфонов по итогам текущего года на 3,5% - до 1,31 млрд единиц.
В Центральной и Восточной Европе продажи смартфонов рухнули на 36,5% в минувшем квартале из-за событий на Украине. При этом на долю государств этого региона приходится всего около 6% глобальных поставок.
Падение общемировых поставок вызвано главным образом сокращением продаж в Китае на 14,3%. Поставки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Китая и Японии), на которые приходится почти половина общемирового объема, уменьшились на 2,2%.
Южнокорейская Samsung Electronics увеличила продажи в апреле-июне на 5,6%, упрочив свое лидерство в списке крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,8%. Американская Apple Inc. повысила продажи на 0,5% и поднялась на второе место, а на третью строчку опустилась китайская Xiaomi, сократившая поставки на четверть.
Китайские производители OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo также существенно уменьшили поставки в минувшем квартале.
Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):
|Компания
|II кв. 2022г
|II кв. 2021г
|изм. за год
|доля рынка во II кв.2022г
|доля во II кв.2021г
|Samsung
|62,4
|59,1
|5,6%
|21,8%
|21,6%
|Apple
|44,6
|44,4
|0,5%
|15,6%
|14,2%
|Xiaomi
|39,5
|53,1
|-25,5%
|13,8%
|16,9%
|vivo
|24,8
|31,7
|-21,8%
|8,7%
|10,1%
|OPPO
|24,7
|32,8
|-24,6%
|8,6%
|10,5%
|другие
|89,9
|92,3
|-2,6%
|31,5%
|29,5%
|Всего
|286,0
|313,4
|-8,7%
|100%
|100%