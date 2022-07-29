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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Поставки смартфонов в мире во II квартале сократились на 8,7%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2022 года упали на 8,7% относительно того же периода прошлого года - до 286 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам четвертого квартала подряд и оказался примерно на 3,5% хуже прогноза компании.

"В начале года отрасль страдала от ограничений поставок, а теперь - от ограниченного спроса, - отметила директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Растущая инфляция и экономическая неопределенность оказали серьезное давление на потребительские расходы и привели к увеличению нераспроданных запасов во всех регионах".

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"Мы ожидаем, что спрос начнет восстанавливаться в некоторых регионах ближе к концу года, но мы определенно понизим наш прогноз для рынка смартфонов на 2022 год на несколько процентных пунктов", - добавила она.

Июньский прогноз IDC предусматривает сокращение мировых поставок смартфонов по итогам текущего года на 3,5% - до 1,31 млрд единиц.

В Центральной и Восточной Европе продажи смартфонов рухнули на 36,5% в минувшем квартале из-за событий на Украине. При этом на долю государств этого региона приходится всего около 6% глобальных поставок.

Падение общемировых поставок вызвано главным образом сокращением продаж в Китае на 14,3%. Поставки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Китая и Японии), на которые приходится почти половина общемирового объема, уменьшились на 2,2%.

Южнокорейская Samsung Electronics увеличила продажи в апреле-июне на 5,6%, упрочив свое лидерство в списке крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,8%. Американская Apple Inc. повысила продажи на 0,5% и поднялась на второе место, а на третью строчку опустилась китайская Xiaomi, сократившая поставки на четверть.

Китайские производители OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo также существенно уменьшили поставки в минувшем квартале.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):

Компания II кв. 2022г II кв. 2021г изм. за год доля рынка во II кв.2022г доля во II кв.2021г
Samsung 62,4 59,1 5,6% 21,8% 21,6%
Apple 44,6 44,4 0,5% 15,6% 14,2%
Xiaomi 39,5 53,1 -25,5% 13,8% 16,9%
vivo 24,8 31,7 -21,8% 8,7% 10,1%
OPPO 24,7 32,8 -24,6% 8,6% 10,5%
другие 89,9 92,3 -2,6% 31,5% 29,5%
Всего 286,0 313,4 -8,7% 100% 100%

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