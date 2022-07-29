Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В ДНР заявили о 40 погибших украинских пленных в результате удара по колонии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сорок пленных украинских военных погибли, 130 пострадали в результате обстрела украинскими силами колонии в Еленовке в ДНР, заявил замминистра информации республики Даниил Безсонов.

"Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - говорится в сообщении, распространенном Безсоновым в пятницу.

Хроника 24 февраля – 29 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия планирует заключить этим летом контракт с РФ на поставку еще 700 млн куб. м газа

Венгрия планирует заключить этим летом контракт с РФ на поставку еще 700 млн куб. м газа

В Молдавию не пустили Киркорова

В Молдавию не пустили Киркорова

Что случилось этой ночью: пятница, 29 июля

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Генерал США предложил расширить военный союз с Сеулом за пределы Корейского полуострова

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });