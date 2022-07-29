В ДНР заявили о 40 погибших украинских пленных в результате удара по колонии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сорок пленных украинских военных погибли, 130 пострадали в результате обстрела украинскими силами колонии в Еленовке в ДНР, заявил замминистра информации республики Даниил Безсонов.

"Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - говорится в сообщении, распространенном Безсоновым в пятницу.